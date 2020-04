Paternò, pusher tenta la fuga per evitare il controllo: arrestato

Il 24enne Lorenzo Liberatore è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo era conosciuto per essere un pusher e quando i militari ieri mattina lo hanno visto sfrecciare in via Mureno, a bordo del suo scooter Piaggio Beverly, proprio mentre stavano effettuando un servizio antidroga, lo hanno immediatamente fermato per un controllo.

Liberatore ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari che hanno così proceduto ad un controllo. Gli hanno trovato addosso una busta di cellophane contenente 54 grammi di marijuana.

I militari si sono poi recati presso la sua abitazione per procedere anche ad una perquisizione domiciliare e l'uomo ha spontaneamente consegnato un’altra busta al cui interno c'erano 36 dosi di marijuana, già confezionata per la vendita al minuto, e trovato un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata