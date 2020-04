Coronavirus, tre positivi all'ospedale di Biancavilla: una paziente e due sanitari

Tre casi di coronavirus registrati all'ospedale di Biancavilla. Sono una paziente e due operatore sanitari. La donna, ricoverata nei giorni scorsi nell'ospedale di Biancavilla, è risultata positiva e si trova già in isolamento domiciliare. È asintomatica, il 23 aprile ha fatto accesso in urgenza al Presidio mentre il giorno dopo è stata sottoposta al tampone. L'esito di positività è stato notificato ieri sera alla Direzione medica del presidio che ha immediatamente attivato tutte le misure di sanificazione e contenimento previste.

La paziente, dimessa dall'ospedale il 26 aprile, è adesso in isolamento domiciliare. Si sta ricostruendo la catena dei "contatti stretti" della donna per sottoporli a tampone e contenere i contagi. Ieri, nell'ambito dello screening per Covid-19 degli operatori, sono risultati positivi al tampone anche due operatori del presidio. Anche in questo caso sono state attivate immediatamente tutte le misure previste. Entro domani sarà ultimata l'attività di screening.

