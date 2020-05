Spaccio in una pizzeria di Catania, arrestata la titolare

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato una 58enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una pizzeria da asporto nel quartiere San Leone ha attratto la curiosità dei militari. L'attività infatti era sempre piena di clienti, ma in orari insoliti per un esercizio commerciale di genere alimentare, per lo più intorno alle 23. E poi molti di loro uscivano senza neanche una pizza.

Scattata la perquisizione, nella borsa della titolare sono state trovate 3 dosi di marijuana e la somma di 390 euro, ritenuta provento dello spaccio.

