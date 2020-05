Non erano furbetti del cartellino: riassunti 5 dipendenti del Comune di Acireale

Sono stati riassunti 5 dei 16 dipendenti del Comune di Acireale, coinvolti nell'inchiesta sui furbetti del cartellino. Gli impiegati sono stati assolti con una delibera di giunta.

Dei 16 dipendenti del Comune acese, accusati a vario titolo di truffa ai danni di ente pubblico e falsa attestazione di presenza in servizio sul luogo di lavoro - 13 sono stati assolti. Assolti perché non punibili per la particolare tenuità dell'offesa Orazio Mammino, Orazio Musmarra, Salvatore Trovato, Angelo Calì, Paolo Privitera, Massimo Salvatore e Pietro Currò, quest'ultimo per due dei capi di imputazione contestati.

di Francesca Aglieri Rinella

