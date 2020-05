Catania, blitz nei rioni San Giorgio e San Giovanni Galermo: sequestrati cavalli e droga

Una maxi operazione di controllo è stata eseguita da carabinieri del comando provinciale di Catania nei rioni San Giorgio e San Giovanni Galermo. Nel primo quartiere sono stati arrestati Sebastiano Giovanni Buda, di 25 anni, Domenica Cocuzza, di 25, Silvia Vinciguerra, di 19, e Anthony Santapaola, di 27, sorpresi a spacciare sostanze stupefacenti.

I quattro, durante perquisizioni domiciliari, sono stati trovati in possesso di 10 gr cocaina, 10 gr marijuana e 20 gr di crack. Sequestrati anche 200 euro ritenuti provento della vendita di droga. Arrestato anche Filippo Gennaro, 49 anni, che aveva in uso 150 grammi di cocaina, 3 ricetrasmittenti, 2 bilancini precisione e 2.215 euro provento dell'attività di spaccio e che è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. Reato, quest'ultimo, contestato anche a una 56enne e a un 29enne.

Nel complesso sono state eseguite 25 perquisizioni domiciliari, controllate 130 persone e 52 veicoli, elevate 21 multe al codice della strada.

In via Capopassero, nel rione San Giovanni Galermo, la squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale ha trovato e sequestrato, a carico di ignoti, complessivamente, di 1,400 kg di marijuana e 20 gr di cocaina. In locali illecitamente adibiti a stalle sono stati scoperti quattro cavalli, compreso uno stallone purosangue irlandese e un pony, che sono stati sequestrati e affidati all'Ente regionale istituto incremento ippico Catania.

