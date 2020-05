Coronavirus, bar aperto a Catania e clienti all'interno: sanzionato il titolare

Un bar è stato chiuso lo scorso lunedì notte dopo che era stato trovato aperto, malgrado i dpcm, e con diversi clienti all'interno che consumavano bevande alcoliche. Si tratta del “Lounge bar 911”, in via Sant’Orsola a Catania.

Il titolare è stato sanzionato per non aver osservato quanto previsto nel Decreto e, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è stata sospesa in via cautelare l’attività per 5 giorni, anche in applicazione dell’ordinanza numero 17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana.

Ieri, il questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per 7 giorni a partire dal prossimo 8 maggio.

