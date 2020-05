Sequestrata una discarica abusiva ad Acireale, due le persone denunciate

Un 33enne di Aci Catena e un 52enne di Acireale sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Acireale, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia e dal Nucleo Operativo Ecologico di Catania perchè, in qualità di legali rappresentanti di una società specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nella frazione Piano d’Api in via Barbagallo ad Acireale, operavano senza le autorizzazioni previste dalla legge.

I militari, oltre ad accertare come "l'attività fosse svolta su un'estensione territoriale non autorizzata, pari a circa 4.500 mq di terreno battuto non impermeabilizzato, sul quale venivano scaricate anche le acque reflue industriali, hanno rilevato la realizzazione di diverse opere edilizie abusive".

L’intera area è stata sequestrata.

