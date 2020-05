Aci Sant'Antonio, 20mila mascherine distribuite via posta ai cittadini

Sono oltre ventimila le mascherine chirurgiche consegnate dalla Protezione Civile al Comune di Aci Sant’Antonio e che verranno distribuite ai cittadini coprendo il fabbisogno dell'intera popolazione.

Nei giorni scorsi è stato completato il lavoro di etichettatura prima (con la stampa degli indirizzi di tutti i nuclei familiari) e di imbustamento poi, grazie anche ai volontari che si sono affiancati ai dipendenti comunali.

Ieri le buste bianche che recano l’intestazione del Comune di Aci Sant’Antonio sono state prese in carico da Poste Italiane, che tramite i suoi portalettere effettuerà il servizio di consegna in seguito all’accordo stipulato con l’ente, accordo che prevede la collaborazione in forma totalmente gratuita.

Le buste verranno depositate all’interno delle buche delle lettere di ciascun nucleo familiare santantonese, di modo che ogni componente possa ricevere la sua mascherina.

“Abbiamo stipulato un accordo con le Poste Italiane, che ringrazio di cuore – ha dichiarato il sindaco Santo Caruso – e questo permetterà di avere il massimo dell’efficienza in fase di consegna. Nell’arco di qualche giorno, che è quanto necessitano i tempi tecnici per migliaia di consegne, tutti i santantonesi riceveranno la mascherina, e per questo dico grazie, oltre che ai dipendenti comunali, anche ai volontari che hanno prestato un servizio fondamentale per cercare di velocizzare ancora di più le fasi preliminari”.

