Etna, nuova esplosione di cenere dal cratere Sud-Est: nube alta 4500 metri

È ripartita nella notte l'attività eruttiva dell'Etna. Si è infatti registrato un incremento dell'attività stromboliana dal Nuovo Cratere di Sud Est.

La fase esplosiva ha prodotto una nube di cenere vulcanica che ha raggiunge i 4.500 metri di altezza ed è dispersa in direzione sud-ovest. Il fenomeno, come riferio dall'Ingv-Oe di Catania, ha subìto una forte dimunuzione dopo circa tre ore con l'emissione di cenere confinata tutta nella zona sommitale del vulcano.

Non ha invece mostrato significative modificazioni l'attività esplosiva al cratere Voragine con periodica emissione di cenere che si disperde rapidamente in prossimità dell'area sommitale. L'ampiezza del tremore vulcanico è in decremento e ora è su valori medi.

La sorgente del tremore è nell'area del Nuovo Cratere di Sud- Est ad una profondità media di 2.8 km sopra il livello del mare. Per quanto riguarda l'attività infrasonica non si registrano variazioni sostanziali, ma è da segnalare uno spostamento delle sorgenti nell'area del cratere di Nord-Est.

