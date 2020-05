A Catania riapre lo storico mercato della Fiera

Ampi spazi tra i corridoi delle bancarelle, massima pulizia e rispetto delle limitazioni anti contagio hanno caratterizzato la riapertura del primo giorno al gran completo degli oltre 700 venditori ambulanti a posto fisso nel mercato storico della Fiera di Piazza Carlo Alberto, a Catania, dopo due mesi e mezzo di stop forzato per l’emergenza coronavirus.

Uno dei più grandi mercati all’aperto della Sicilia ha ripreso a funzionare con il settore non alimentare (abbigliamento, calzature, accessori, prodotti per la casa)con una riorganizzazione promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese, che ha permesso una nuova perimetrazione dell’area mercatale grande 10 ettari, il presidio ai varchi degli operatori di Sostare, gli incisivi controlli operati dalla Polizia Municipale con il supporto di quella provinciale, della protezione civile comunale e della Croce Rossa.

"Un risultato straordinario frutto della collaborazione dei commercianti che hanno apprezzato il nostro impegno serio e rigoroso per fare ripartire i mercati rispettando le regole -ha detto il sindaco Salvo Pogliese, che ha verificato l’andamento della nuova organizzazione della Fiera -. Credo che convenga a tutti, anche a Catania, mercati ordinati e funzionali soprattutto conviene agli stessi operatori che potranno persino conquistare nuove fette di mercato lavorando in condizioni di serenità, ordine e rispetto delle regole di pulizia e di convivenza".

"Da quelli rionali, a quelli itineranti, dalla Pescheria alla Fera o 'Luni - aggiunge il sindaco -, è ripartito tutto il mondo del piccolo commercio ambulante, un successo organizzativo di cui andiamo orgogliosi perchè riprende vita un importante sistema di funzionamento del nostro tessuto produttivo che sosteniamo con forza e convinzione, a tutela e garanzia dell’interesse collettivo". Riorganizzato anche il sistema di raccolta dei rifiuti, che per volere del Comune, grazie alla collaborazione degli stessi ambulanti alla Fiera ora vengono ritirati dal personale addetto contestualmente all’attività di vendita dei prodotti senza che allo smontaggio dei posteggi vengano lasciati residui sulla strada. Oggi, in occasione della riapertura del settore non alimentare della Fiera, la Polizia Municipale ha impiegato 8 pattuglie.

