In preda all'alcol insegue i familiari con una mazza di ferro, arrestato a Catania

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 46enne del posto per maltrattamenti contro familiari, tentata estorsione e danneggiamento.

L'intervento dei militari è partito a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una donna che, disperata, denunciava il fratello di inseguire lei e la madre per colpirle con una mazza di ferro.

I militari si sono pertanto precipitati in via Murifabbro dove hanno effettivamente trovato una signora, seduta su una sedia sul bordo della strada e assistita da un’altra donna mentre un uomo stava tentando la fuga al loro arrivo.

L’uomo, immediatamente bloccato ed identificato, continuava ad agitarsi ed inveire contro i familiari minacciandoli in ogni modo.

I due anziani genitori hanno poi raccontato in caserma che il figlio, alcolista da oltre dieci anni, chiedeva loro continuamente soldi e di come quest'ultimo andasse in escandescenze ogni volta che riceveva un rifiuto.

In quel caso, aveva per esempio preteso dal padre 300 euro. L'uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Catania, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata