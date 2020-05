Lotta allo spaccio di droga a Catania, arrestati due pusher

Due uomini arrestati per spaccio di droga a Catania. E' il bilancio degli ultimi controlli antidroga predisposti dal questore per sventare il business illegale dello spaccio in città.

Nel primo caso, in manette è finito Carmelo Pietro Cotrone. L'uomo è stato colto in flagrante, nel quartiere “Pigno”, mentre cedeva 2 grammi di cocaina a un giovane originario di Enna in cambio di 160 euro. Al pusher gli agenti hanno trovato altri 4 grammi di cocaina, vari tipi di sostanze da taglio su cui sono in corso accertamenti della Polizia Scientifica, due bilancini di precisione e svariato materiale da confezionamento nonché un migliaio di euro in contanti.

È stato arrestato per spaccio, ma di marijuana, anche per Sebastiano Gabriele Vecchietti, 28 anni. I poliziotti nel quartiere “Picanello” avevano notato da giorni dei continui “movimenti” sospetti di giovani che in una via senza sbocco nella quale non erano presenti neanche esercizi commerciali. Da una serie di appostamenti si è riusciti a individuare l'abitazione di Vecchietti, pregiudicato e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale. Durante la perquisizione, è stato trovato e sequestrato un etto e mezzo circa di marijuana, oltre a materiale per pesatura e confezionamento e alcune centinaia di euro in contanti.

Cotrone e Vecchietti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di determinazioni dell’autorità giudiziaria.

