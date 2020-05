Minacce e pedinamenti all'ex compagna, arrestato stalker a Catania

La pedinava e la minacciava. Un uomo è stato arrestato a Catania per atti persecutori nei confronti della ex compagna. A denunciare la stessa vittima che ha richiesto l'intervento della polizia. La seconda denunciata dopo quella sporta lo scorso 10 maggio per stalking.

Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato a perseguitarla con chiamate telefoniche e messaggi minacciosi, presentandosi anche personalmente sotto l’abitazione dei suoi genitori nel quale la donna aveva provato a trovare rifugio.

E’ scattato, così, l’intervento delle volanti che hanno setacciato la zona segnalata. Lo stalker, infatti, è stato rintracciato proprio nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. Per l'uomo, pregiudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della precedente compagna, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, rinchiuso in carcere.

© Riproduzione riservata