Droga nascosta in casa, ventenne arrestato a Catania

Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane G.P. casa aveva un chilo e mezzo di marijuana 'skunk', 25 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. All’irruzione dei militari nello stabile dove abita, in via Santa Maria dell’Aiuto, si era rifugiato in casa della madre che era i domiciliari per droga.

La droga sequestrata era stata nascosta in un armadio in camera da letto insieme con la sua tessera sanitaria e un foglio di un block notes con indicazioni su clienti e somme di denaro incassate dalla vendita della droga. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.

