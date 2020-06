Trapianti, prelievo multiplo di organi all'ospedale Cannizzaro di Catania

Un prelievo multiplo di organi è stato eseguito nei giorni scorsi all’ospedale Cannizzaro di Catania da una persona di giovane età deceduta a seguito di un incidente stradale: sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato e reni, trapiantati su cinque pazienti, e anche le cornee, inviate alla Banca degli occhi.

Il processo di donazione, si legge in una nota, è stato gestito dalla referente dell’Azienda Cannizzaro per i trapianti, Antonella Mo, e dall’èquipe dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta da Maria Concetta Monea, in stretta collaborazione con il Centro regionale trapianti della Sicilia coordinato da Giorgio Battaglia.

Le operazioni di prelievo hanno impegnato i sanitari per diverse ore.

