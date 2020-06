Gestore di una bisca clandestina col reddito di cittadinanza, denunciato a Biancavilla

Non solo gestiva una bisca clandestina, ma allo stesso tempo percepiva il reddito di cittadinanza. Il titolare di una sala scommesse abusiva è stato denunciato e multato a Biancavilla per truffa aggravata, esercizio di gioco d’azzardo, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e altri reati.

I carabinieri di Biancavilla, assieme alla guardia di finanza di Paternò e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, hanno effettuato un controllo ispettivo in una sala in via Filangeri. All'interno sono stati trovati alcuni "clienti" che giocavano a carte e a biliardo. Inoltre, erano attivi 6 computer, 5 totem e 816 euro ritenuti provento dell’esercizio di scommessa, oltre a tutto l'occorrente per il gioco d’azzardo. Quindi, tavoli da gioco con fiches e mazzi di carte per il gioco di ramino, poker e baccarà; stampanti termiche per l’emissione delle ricevute; quaderni sui quali erano stati annotati i nomi degli scommettitori con le puntate e le relative vincite e quote di gioco, nonché un computer sul quale risultavano rilevabili accessi su siti internet stranieri di giochi on line su cui in uno di essi il titolare della sala, in particolare, operava quale profilo intermediario tra il gestore e l’utente finale che effettuava la scommessa.

Inoltre, tra le altre irregolarità riscontrate, il titolare ha ammesso di percepire il reddito di cittadinanza, motivo per cui è stato anche denunciato per truffa aggravata nel conseguimento di erogazioni pubbliche.

La sala scommesse e le apparecchiature sono state sequestrate, mentre al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 130 mila euro.

