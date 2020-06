Vasta operazione anti-droga a Catania: arrestati 6 extracomunitari, tre espulsi

Vasta operazione antidroga a Catania. Sei extracomunitari sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e tre sono stati espulsi a Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio. Il quartiere era stato teatro il 29 ottobre dello scorso anno di una operazione, denominata 'The Wall’, che si era conclusa con l’arresto di sette extracomunitari per spaccio.

Nel corso dell'operazione effettuata la notte scorsa sono stati impiegati circa 100 agenti supportati da un elicottero eda alcune pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno arrestato due gambiani, Harding Palamin, di 22 anni, e Fatty Imam, di 26, trovati con 28 dosi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine per confezionare le dosi e 135 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. In manette anche un altro gambiano, Madi Suane, di 22 anni, con gravi precedenti per violenza sessuale, risultato irregolare sul territorio.

Altri due extracomunitari, anch’essi irregolari, sono stati invece espulsi con l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Un altro gambiano, Drammey Saikou, di 21 anni, è stato inoltre arrestato perché trovato in possesso di una dose di marijuana che aveva tentato di vendere.

"A dimostrazione che lo Stato opera nelle zone ove è maggiormente necessario riaffermare il concetto di legalità - ha

detto Il Questore di Catania Mario Della Cioppa - i servizi svolti sono stati predisposti allo scopo di dimostrare in

maniera decisa e senza alcun dubbio che non vi sono zone franche dalla Legge".

"Quella di oggi - ha aggiunto - è la quarta di una serie di operazioni straordinarie, nell’ultimo mese, che la Polizia di Stato farà nelle zone ritenute particolarmente sensibili fino a ripristinare un sistema di legalità che offra la sicurezza a chi frequenta o abita nel centro storico catanese".

