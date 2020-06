Incidente a Santa Maria di Licodia, scontro auto-moto: muore 51enne di Paternò

Violento scontro sulla ex SS 121, in territorio di Santa Maria di Licodia. Una moto, con a bordo un 51enne di Paternò, si è schiantata frontalmente su una Fiat Panda su cui viaggiava, nel senso di marcia opposto, un 54enne di Centuripe. L'incidente è avvenuto ieri dopo le 18.

Nulla da fare per il centauro. Giuseppe Beato è morto sul posto. Vano l'intervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, della Stazione di S.M. di Licodia ed una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Paternò per i rilievi del caso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Beato era titolare di un'impresa. Per la salma, per decisione del magistrato del Tribunale di Catania, è stata disposta l'autopsia.

