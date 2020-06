Rapinò una tabaccheria di Ramacca insieme ad un complice minorenne, arrestato

Il 29enne Giuseppe Camelia, sorvegliato speciale, è stato arrestato dai carabinieri a Ramacca perché ritenuto l’autore, insieme con un ragazzo di 15 anni, di una rapina compiuta in una tabaccheria del centro del paese il 19 marzo scorso durante il lockdown.

È accusato di rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Il ragazzo, che avrebbe fatto da 'palo' con un telefono cellulare, era stato già raggiunto da un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale per i minorenni e collocato in una comunità.

In occasione della rapina il 29enne con il volto travisato era entrato nell’esercizio commerciale e minacciando con un coltello una dipendente si era impossessato di 3.500 euro che erano dentro la cassa. Dall’esame delle immagini registrate da telecamere della zona gli investigatori hanno accertato come la coppia avesse compiuto diversi sopralluoghi nella zona.

Camelia adesso si trova nel carcere di Caltagirone.

