Aci Trezza, al via le celebrazioni del santo patrono ma niente processioni

Aci Trezza è pronta per festeggiare il suo patrono, San Giovanni Battista. Le celebrazioni prenderanno il via domani, 24 giugno, con la tradizionale due giorni. Quest'anno, però, le misure anti-covid impongono delle ristrettezze, ecco cosa cambia.

Le celebrazioni si terranno all'interno della chiesa madre, mentre non ci saranno le attese processioni esterne del fercolo per le vie del paese. Cambia anche l'orario della svelata del simulacro del santo che non sarà, come di solito, alle 10 davanti a centinaia di fedeli e devoti, ma alle 8 a porte chiuse. L'immagine del precursore, però, si potrà visitare dalle 8.05 alle 9.15, dalle 13.30 alle 19.15 e dalle 20.30 fino alle 24, seguendo le disposizioni impartite come il contingentamento degli accessi attraverso la predisposizione di una fila (con corsia preferenziale per anziani, bambini e donne in stato di gravidanza) e l'obbligo di utilizzo della mascherina protettiva.

Si potrà partecipare alla santa messa in diversi orario: alle 9.30, alle 11, alle 12.30 e alle 19.30.L'ultima sarà celebrata dal vescovo di Acireale monsignor Antonino Raspanti. Anche in questo caso ci sarà un apposito percorso e si potrà entrare nel luogo di culto in ordine di arrivo, ma senza alcuna priorità. Gli orari delle celebrazioni rimangono immutati nella giornata di giovedì 25 giugno.

Sarà inoltre possibile venerare l'antica immagine dalle 8 alle 9.15, dalle 13.30 alle 19.15 e dalle 20.30 alle 23.45, quando la chiesa chiuderà al pubblico per consentire la chiusura della cappella.

In considerazione della particolarità del momento, la Commissione per i festeggiamenti ha deciso di rinunciare per quest'edizione all'esibizione dei corpi bandistici, all'installazione delle luminarie, agli spettacoli pirotecnici ed alle manifestazioni collaterali tutte.

