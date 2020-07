Caltagirone, il sindaco incontra la giovane vittima di un caso di omofobia

Il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, incontrerà domani la giovane che nei giorni scorsi è stata vittima di un caso di omofobia.

L'incontro è previsto per le 17, nell'ufficio del sindaco all'interno del Palazzo municipale. Sarà presente anche il presidente dell’Arcigay di Catania, Armando Caravini, insieme ad altri componenti del direttivo provinciale dell’associazione.

La giovane di Caltagirone rimase coinvolta in una rissa scaturita da atteggiamenti discriminatori sull'orientamento sessuale. «Si è trattato - sottolinea il sindaco - di un increscioso episodio di intolleranza, contrario a ogni principio di accettazione delle altrui scelte, anche in campo sessuale, e al vivere civile di una comunità più volte distintasi, invece, per comportamenti di segno opposto, vale a dire incentrati sul pieno rispetto».

