Banda di spacciatori di droga con minorenni, 15 arresti a Catania: "Hanno agevolato la mafia"

Operazione della polizia in provincia di Catania. Un banda di spacciatori, composta anche da minorenni, che operava ad Adrano, è stata sgominata nel blitz di questa mattina che ha portato all'arresto di 15 persone.

Sono indagate a, vario titolo, dalla procura distrettuale e da quella per i minorenni di Catania, per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente, per reati in materia di armi e per estorsione.

Ad alcuni è contestata anche l'aggravante di avere agevolato la cosca mafiosa 'Scalisi'.

