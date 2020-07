Catania, esplode fuochi d'artificio in piazza Europa per un compleanno: denunciato

La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 40 anni per aver acceso fuochi artificiali in piazza Europa per festeggiare un compleanno. E’ accaduto ieri sera intorno alla mezzanotte.

L’uomo deve rispondere di accensione ed esplosioni pericolose. Gli agenti gli hanno sequestrato un involucro con 25 candelotti della categoria F2. Per l’uomo è stata disposta anche una perquisizione domiciliare con il supporto degli artificieri e di un’unità cinofila antiesplosivo

