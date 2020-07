Morto il commendator Luigi Maina, domani i funerali a Catania

È morto ieri sera all'età di 89 anni il commendator Luigi Maina, storico cerimoniere e presidente del comitato dei festeggiamenti di Sant'Agata. Domani verranno celebrati alle 10 nella Basilica Cattedrale di Catania i funerali

La camera ardente verrà allestita in municipio a partire dalle 12 e fino alle 20 di oggi. Il sindaco Salvo Pogliese ha disposto per domani il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta a Palazzo degli Elefanti.

"Con il cuore gonfio di tristezza e pianto partecipo ai catanesi la scomparsa del commendatore Maina, che pochi minuti fa è spirato nell’ospedale San Marco dov’era ricoverato - scrive su Facebook il primo cittadino -. Catania perde una parte di sè, scompare una memoria storica di servizio e amore verso il prossimo nel nome della devozione a Sant’Agata e della Città di Catania. Lo ricorderemo per come merita un grande uomo di fede e testimone diretto di una storia quasi centenaria, fatta di intelligenza e lungimiranza nel Municipio che egli ha custodito come fosse casa propria".

"Stringiamoci tutti insieme come una grande comunità - conclude-, attorno a un personaggio che ha saputo fare del servizio al prossimo una ragione di vita: Catania è grata ora e sempre a Maina e faremo quanto necessario per conservare le sue azioni a perenne memoria".

