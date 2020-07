Ha picchiato la madre per futili motivi. Un 42enne di Catania è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti di polizia a seguito della denuncia della stessa vittima.

Gli agenti hanno accertato che si era trattato dell’ultimo di una lunga serie di vessazioni subite dalla donna. Il 42enne su disposizione del pm di turno è stato posto agli gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

