Etna, soccorsi due escursionisti in difficoltà per la stanchezza

Si è concluso nella tarda serata di ieri un intervento di soccorso a due escursionisti in difficoltà per la stanchezza e il buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell’Etna, nei pressi della Grotta dei Lamponi. Allertati dalla Forestale, i tecnici della Stazione Etna Nord della XXI Zona Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, dopo aver avvisato come da protocollo il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno rapidamente raggiunto i due, che stremati dalla fatica, non erano più in grado di raggiungere la fine del sentiero.

Dopo aver valutato eventuali sintomi Covid-19, secondo le procedure previste dalla Scuola Nazionale Medici Emergenza del CNSAS, munita dei dispositivi individuali di protezione, la squadra di soccorso ha accompagnato i malcapitati fino al vicino Rifugio Ragabo.

© Riproduzione riservata