Incidente fatale a Catania, 24 enne perde il controllo della moto e muore sul colpo

Incidente stradale fatale a Catania. Un giovane di 24 anni, G.M., è morto sul colpo dopo aver perso il controllo a bordo della sua moto.

La tragedia è avvenuta stamattina intorno alle 7.50 in via Passo Gravina, all'altezza dell'Ascoli Tomaselli. Il giovane procedeva a velocità sostenuta a bordo della sua Yamaha 600, quando ha perso il controllo della moto. La vittima ha battuto violentemente il volto sul cordolo che traccia la carreggiata e lasciando una lunga scia di sangue sull'asfalto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Non si sa se il casco fosse ben allacciato, insieme alla moto, però è sbalzato a circa 100 metri da dove si trovava il corpo. Un medico che usciva dal Policlinico ha misurato il polso, confermando che ormai il ragazzo era deceduto. Il cadavere è stato trasportato all'obitorio del cimitero.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i Carabinieri e i vigili urbani per i rilievi di rito, l'ambulanza è arrivata dopo 16 minuti.

© Riproduzione riservata