Positivi al Coronavirus violano la quarantena, due denunciati a Catania

I poliziotti della Digos hanno denunciato due persone, per avere violato la quarantena, nonostante fossero positivi al coronavirus. I due casi di positività al Covid-19, entrambi residenti nel quartiere Cibali di Catania, erano stati registrati e segnalati dall’Azienda sanitaria provinciale.

I due catanesi sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda fino a 5 mila euro. Intanto sono in corso ulteriori indagini per valutare la contestazione del più grave reato di epidemia colposa, punibile con una reclusione fino a cinque anni. Si cerca anche di ricostruire gli spostamenti dei due per rintracciare le persone con cui hanno intrattenuto i contatti, che potrebbero essere state contagiate.

