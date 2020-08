Nascondeva armi illegali in casa, arrestato ad Adrano

Aveva raccolto un arsenale di pistole e fucili che nascondeva in casa. Arresti in carcere per Giuseppe Diolosà, pregiudicato di Adrano di 66 anni, accusato di detenzione di armi clandestine e di munizionamento.

Gli agenti del commissariato del paese hanno fatto irruzione nella sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare in contrada «Solicchiata», ritrovando un arsenale nascosto in vani ricavati nel sottotetto e nel soppalco dell’abitazione dell’uomo: una doppietta calibro 16 a canne mozze, una pistola calibro 7.65 e una rivoltella calibro 6, insieme a numerose cartucce di vario calibro. Le armi, con matricola abrasa, sono state sequestrate.

© Riproduzione riservata