Un giovane di 21 anni, Simone Biazzo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania perché trovato in possesso di 86 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. A Biazzo, fermato per un controllo nel quartiere San Giovanni Galermo, sono stati sequestrati anche 160 euro in contanti. Il 21 enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (ANSA).

