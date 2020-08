Sparatoria di Catania, cantante nipote di un boss dedica un post ad uno dei morti

Dopo la sparatoria a Catania, con due morti e 4 feriti, sulla propria pagina Facebook Niko Pandetta, cantante neomelodico nipote dello storico capomafia boss Turi Cappello, ha dedicato un post a una delle due persone decedute, Vincenzo Scala, pubblicando una loro foto insieme.

"Riposa in pace vita mia - ha scritto Pandetta - non mi poteva arrivare notizia più brutta. Ancora non ci credo angelo. Per mio fratello Enzo riposa in pace Mi dicevi sempre 'quando mi scrivi una canzone?' Non volevo farlo per la tua morte. Adesso sarai il mio angelo custode per tutta la vita, ti amo fratellino".

© Riproduzione riservata