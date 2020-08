Due casi di coronavirus a San Giovanni la Punta, il sindaco: "Non abbassare la guardia"

Sono stati riscontrati due casi di positivi al coronavirus a San Giovanni la Punta, comune del catanese. A darne notizia è il sindaco Nino Bellia.

“Informo la cittadinanza - scrive il sindaco in una nota - che ieri sera ho ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie che sul nostro territorio vi sono due nostri concittadini risultati positivi al Covid 19. Sono state immediatamente attivate le procedure previste e pare che le loro condizioni di salute al momento non siano particolarmente complicate, uno di esso è ricoverato in ospedale mentre l’altro si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Ci viene rassicurato che gli stessi saranno contattati e seguiti giornalmente dal personale sanitario preposto a gestire tali misure emergenziali".

Bellia invita dunque i suoi concittadini a mantenere alta la guardia e a mettere in pratica tutte le misure necessarie al contenimento dei contagi. "Viste pertanto le circostanze vi invito a non abbassare la guardia e di mettere in atto tutte le buone prassi che in questi mesi ci hanno aiutato a limitare il diffondersi del virus nel rispetto dei DCPM e delle Ordinanze del Presidente della Regione. L'uso della mascherina, in particolare, è uno strumento indispensabile per evitare nuove chiusure e limitazioni alla nostra quotidianità. Si tratta di un piccolo sacrificio che ci consentirà di preservare la nostra salute e quella dei nostri cari, soprattutto i più deboli".

© Riproduzione riservata