Asp di Catania, dal 24 agosto si potranno prenotare i vaccini online

Attivato, all’Asp di Catania, il servizio di prenotazione on line per tutte le prestazioni vaccinali eseguite presso gli ambulatori di vaccinazione aziendali. E’ il primo sistema ad essere operativo in Sicilia.

Dopo una prima fase di sperimentazione dedicata esclusivamente alla vaccinazione anti papillomavirus (HPV), dal 24 agosto il servizio sarà attivo per tutte le prestazioni vaccinali somministrate presso gli ambulatori di vaccinazione dell’Asp di Catania, proponendo come primo giorno utile il 31 agosto.

Si potrà accedere agli ambulatori vaccinali aziendali esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line con eccezione per i soli casi urgenti. Per gli ambulatori dei Distretti sanitari di Acireale, Gravina di Catania e Paternò, rimangono confermate le prenotazioni precedentemente acquisite. Gli utenti potranno prenotare il vaccino via web, collegandosi al sito aspct.it, cliccando sull'apposito banner in home page e seguendo le istruzioni; tramite l’app "vaccinazioni Asp Catania", installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store). Attraverso il servizio si potrà accedere al calendario dei singoli ambulatori vaccinali nel quale si potrà selezionare una data ed una fascia oraria in funzione della disponibilità.

© Riproduzione riservata