Incidente nel Catanese, centauro finisce sotto un'auto: soccorso in elicottero

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono intervenuti per un incidente stradale, tra una moto ed un auto, lungo la strada provinciale 134, sul territorio del Comune di Belpasso, nel Catanese. Nello scontro, per cause ancora da accertare, il centauro è finito sotto l’auto.

E’ stato messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario del Servizio 118 al quale veniva affidato per il successo trasporto in ospedale, al Cannizzaro di Catania, con l'elisoccorso, considerate le sue gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò.

