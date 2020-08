Coronavirus, da oggi tamponi per tutti i turisti all'aeroporto di Catania

Da oggi, all'aeroporto Fontanarossa di Catania, tamponi per tutti i passeggeri in arrivo da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

All’interno dello scalo etneo sono stati avviati i controlli sanitari straordinari in conformità a quanto disposto dal ministro della Salute e alla successiva ordinanza del Presidente della Regione siciliana.

Tutti i non residenti e non domiciliati in Sicilia provenienti dai quattro Paesi comunitari dovranno essere sottoposti a tampone rinofaringeo, in aggiunta ai normali controlli sanitari che da febbraio proseguono ininterrottamente.

Vertici della Sac, la società di gestione dell’aeroporto, personale Usmaf e il commissario ad acta per l’emergenza Covid, dottor Giuseppe Liberti, hanno stabilito che i passeggeri provenienti dai quattro stati saranno sbarcati a piedi e indirizzati all’interno del terminal C dell’aeroporto di Catania, presso un’area messa appositamente a disposizione da Sac in airside.

