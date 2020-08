Catania, tagliano la gola ad un passante durante la rapina: arrestati due 17enni

Una rapina con ferimento a Catania. Due 17enni, nel tentativo di rapinare un 30enne gli hanno tagliato la gola con un coltello provocandogli una ferita poi suturata al pronto soccorso con 40 punti.

I due sono stati arrestati da agenti delle Volanti della questura di Cataniai dalla Polizia di Catania con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali gravi. È avvenuto nel quartiere San Berillo di Catania dove i baby rapinatori hanno abbordato la vittima e gli hanno puntato alla gola il coltello nel tentativo di portargli via denaro e cellulare: l’uomo però ha reagito rimanendo ferito alla gola.

La vittima ha raccontato che mentre si trovava in piazza Teatro Massimo è stato avvicinato da tre giovani che lo hanno invitato a bere una birra, poi in via Invalidi di Guerra i tre lo hanno aggredito. La vittima ha cercato di divincolarsi e fuggire ma il giovane che impugnava il coltello gli ha sferrato un colpo al collo provocandogli una ferita profonda. A questo punto i tre sono fuggiti riuscendo a rubare solo il denaro contante. Due dei tre sono però stati fermati poco dopo nel centro storico del capoluogo etneo.

La vittima è stato soccorso dal 118. I due minori sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza.

© Riproduzione riservata