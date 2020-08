È morto a Catania il giornalista Giuseppe Mazzone. Aveva 68 anni. Era stato redattore del Giornale di Sicilia a Palermo sin dal 1980 e poi capo della redazione catanese del quotidiano.

Professionista dal carattere schietto con ampi interessi culturali, si era dedicato alla formazione di giovani colleghi prima come direttore dell’emittente Sestarete e poi come capo della testata on line Blog Sicilia.

