Camper rubato a turisti bergamaschi a Catania, ritrovato e restituito ai proprietari

Venerdì scorso, a Catania, due turisti bergamaschi avevano subito il furto del loro camper. La polizia lo ha trovato e restituito ai proprietari.

Grazie alla capillare e continua attività di controllo del territorio che determina anche una profonda conoscenza dello stesso, i poliziotti sono riusciti a intuire i possibili luoghi dove andare a ricercare il camper rubato che è stato ritrovato in un parcheggio per furgoni e camper del popoloso rione di Librino, con la targa parzialmente modificata. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato per riciclaggio il 43enne che aveva 'lavorato' sulla targa.

