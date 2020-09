Blitz contro i posteggiatori abusivi, 24 denunce a Catania

Ventiquattro posteggiatori abusivi sono stati sorpresi nelle vie del centro storico, nei litorali della Playa e di Ognina a Catania. Si tratta di luoghi dove, in questo periodo, si concentrano i bagnanti e i turisti che visitano la città etnea.

Sono stati tutti e 24 denunciati dalla Polizia che ha sequestrato le somme ottenute dall’attività illegale. Sono in tutto quattro i posteggiatori abusivi colpiti dal D.A.C.UR. (Divieto di accesso in Aree del Centro Urbano) emesso dal Questore Mario Della Cioppa.

L’ultimo destinatario del provvedimento è un uomo che esercitiva l’attività di guardiamacchine nell’aerea demaniale dell’aeroporto e che per 12 mesi non potrà più accedere all’aeroposcalo, alla via S.Maria Goretti alla via Fontanarossa e a tutte le aree di parcheggio di pertinenza dell’area aeroportuale.

