Coronavirus, dipendenti senza mascherina: chiusi un bar storico e un risto-sushi a Catania

La polizia amministrativa di Catania, nell'ambito di controlli anti Covid-19, ha fatto chiudere, temporaneamente, uno storico bar in piazza Europa (il Caffè Epoca) e di un risto-sushi (Taiyò the art of sushi) sul Lungomare di Ognina.

Nel primo caso, gli agenti hanno scoperto quattro dipendenti addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, senza mascherina. Nel secondo caso, tre dipendenti addetti alla cucina senza mascherina e senza rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per entrambe le attività commerciali è stata disposta la chiusura temporanea per cinque giorni. Controlli sono stati estesi anche ad altri locali del 'Borghetto Europa' dove non sono state riscontrate irregolarità.

