Scuola, i carabinieri di Catania vigilano sul rispetto delle norme anti-coronavirus

La campanella oggi è suonata in molte scuole d'Italia. La questione della gestione logistica legata al rispetto delle norme anti-coronavirus ha interessato, e continua ad interessare, numerosi comuni.

Il comando provinciale carabinieri di Catania, «condividendo le linee guida impartite dal prefetto Claudio Sammartino», ha disposto uno specifico servizio in tutta la provincia etnea al fine di vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del virus, nonchè di supporto a tutti gli studenti, i loro genitori e i dirigenti scolastici, questi ultimi preventivamente contattati dai comandanti di Stazione.

Obiettivo evitare ogni criticità in concomitanza con l’inizio delle lezioni. Il servizio è stato svolto, viene spiegato, in «modo discreto», per «non turbare gli alunni, soprattutto quelli in tenera età, generando però consapevolezza della necessità di operare nel rispetto delle normative anti Covid-19».

