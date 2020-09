Oltre due tonnellate di pesce non tracciato, sequestro e multa a Catania

Trasportava oltre 200 chili di pescato non tracciato. Un peschereccio è stato individuato e bloccato a Catania dalla Guardia costiera mentre si dedicava ad attività di pesca “sottocosta”. Immediato il sequestro di 700 metri di rete da pesca e di tutto il pescato - devoluto alla Caritas Diocesana di Catania - nonché una multa di 2mila euro.

Sempre a Catania, un noto ristorante del centro storico, specializzato in cucina orientale, a seguito di un controllo congiunto con personale medico dell’Azienza Sanitaria Provinciale, è stato chiuso per carenza igienico-sanitaria e per l’assenza di tracciabilità di 600 chili pescato poi dichiarato non commestibile e quindi avviato alla distruzione.

Infine ol Nucleo Operativo della Guardia Costiera di Riposto ha rinvenuto, nel retrobottega di un noto rivenditore di prodotti ittici dell’Acese, un locale adibito a “laboratorio” dove il pescato veniva trasformato in conserve e sughi pronti.

La materia prima utilizzata, per un totale di 900 chili, maltenuta e non idoneamente conservata, non presentava la documentazione attestante la tracciabilità. A seguito di visita ispettiva da parte del personale sanitario dell'Asp tutto il prodotto è stat avviato alla distruzione.

