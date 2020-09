Torna l'acqua benedetta in chiesa a Catania, ma nel dispenser anti-coronavirus

Torna l'acqua benedetta in chiesa a Catania. Ma nel rispetto delle norme anti-coronavirus verrà distribuita con un dispenser automatico. Lo annuncia l'arcipretura parrocchiale dei santi Alfio, Cirino e Filadelfo a Sant'Alfio a Catania a tutti i parrocchiani.

"E' tornata l’acqua benedetta in chiesa...ma con il dispenser", scrive su Facebook don Giovanni Salvia sul profilo della parrocchia: "Diverse persone da tempo mi hanno chiesto il ripristino in chiesa dell’acqua benedetta. Come fare? Facile! Rispettando le norme anti Covid 19, ho comprato il dispenser con fotocellula", che consente il gesto religioso ma "senza toccare l’erogatore".

