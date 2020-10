Militare di Sigonella morto in un incidente, mille euro per trovare il pirata strada

Una ricompensa di mille euro per trovare il pirata della strada che lo scorso luglio uccise un militare di 22 anni in servizio nella base di Sigonella. L’appello è stato lanciato dal Naval criminal investigate service (Ncis) per fare luce sulla morte del militare Arturo Rivera, originario di Long Beach (California).

Per mantenere l’anonimato, l’organo investigativo consiglia anche il download dell’app 'Ncis Tips' o sul loro sito internet www.ncis.navy.mil.

L’incidente avenne nella notte tra sabato e domenica 26 luglio, alle 3.20, all’uscita della discoteca 'Discus dance and night' su viale Kennedy, nei pressi della Plaia di Catania. Il giovane arruolato nella Marina statunitense - in servizio a Sigonella dal 13 novembre 2019 - si stava raggiungendo a piedi la sua auto, quando un pirata della strada lo colpì in pieno, lasciando perdere le proprie tracce. Sull'episodio la Procura di Catania ha aperto un’indagine, condotta dagli agenti della Polizia municipale, che hanno esaminato le riprese catturate alcune videocamere presenti nella zona, senza individuare l’autore dell’incidente mortale.

