Nascondeva 18 dosi di droga nel reggiseno, arrestata a Catania

Aveva nascosto 18 dosi di droga tra cocaina e crack. Circa venti grammi di stupefacente che il personale femminile della Squadra mobile della questura di Catania ha scovato indosso a Maria Grillo di 56 anni. La donna è stata notata in atteggiamento sospetto nel quartiere di San Cristoforo.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati scoperti e sequestrati anche un bilancino di precisione e sostanze generalmente utilizzate per la trasformazione della cocaina in crack, anche materiale per il confezionamento delle dosi.

La donna è stata dunque arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari.

