Incidente stradale sulla Siracusa-Catania, muore un settantenne

Un uomo di 70 anni, Salvatore Valvo, di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è morto in seguito all'incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Siracusa-Catania.

Secondo la ricostruzione, il pensionato era a bordo di una Citroen quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'altra macchina, una Bmw.

Immediato il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania ma l'uomo è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nell'impatto. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.

