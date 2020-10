Spaccio di droga in un bar di Catania, arrestato il titolare

Il titolare 44enne di un bar di Biancavilla (Catania) è stato arrestato dai carabinieri perché nel suo esercizio commerciale è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana in parte già suddivisi in dosi, nascosti all’interno di uno stanzino adiacente al bancone.

Deve rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno trovato la droga durante una perquisizione disposta dopo aver notato un giovane cliente cercare di disfarsi inutilmente di uno spinello appena confezionato.

I carabinieri hanno anche elevato una sanzione amministrativa di 400 euro per la mancata redazione del protocollo aziendale e relativa regolamentazione "anti covid-19" con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni per l’assembramento di persone all’interno dell’esercizio pubblico senza utilizzo di mascherine.

