Coronavirus, positivi nelle scuole di Caltagirone: disposti tamponi per alunni e insegnanti

Tamponi antigenici rapidi al personale scolastico e agli alunni delle classi degli istituti di Caltagirone interessati ai due casi di positività al Covid, secondo quanto previsto dal Distretto sanitario, vengono effettuati tutte le mattine per quattro giorni, da stamani 12 a giovedì 15 ottobre, al Palazzetto dello Sport di via delle Industrie, da personale specializzato dell’Asp.

Lo ha disposto il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti, con la cui struttura l’amministrazione comunale è in costante contatto «per verificare la curva dell’andamento dei contagi e collaborare a ogni iniziativa possa rivelarsi utile per contenerne con la maggiore efficacia possibile la diffusione».

