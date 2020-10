Coronavirus, a Randazzo salgono a 97 i positivi. Il sindaco alla Regione: "Istituite la zona rossa"

Cresce l'emergenza a Randazzo dove i contagiati sono saliti da 66 a 97. Il sindaco, Francesco Sgroi, così come riporta Andrea D'Orazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha già chiesto al governo regionale di istituire una zona rossa per almeno sette giorni. Adesso si attende la decisione di Palazzo d’Orleans.

Allarme anche al carcere Piero Cerulli di Trapani dove un detenuto è risultato positivo: è stato posto in isolamento, con quarantena precauzionale per tredici agenti di polizia entrati a contatto con l’uomo durante il suo trasferimento da un altro istituto di pena siciliano.Nel Ragusano, che conta ad oggi oltre 270 positivi di cui 15 (quattro in più) ricoverati nel capoluogo, preoccupa invece, e sempre di più, il quadro epidemiologico di Vittoria, dove i casi sono saliti sopra quota 130.

