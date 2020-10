Covid-19, controlli a Catania: otto persone sanzionate

Otto persone sono state sanzionate dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania nell’ambito di controlli sul rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Accertamenti, oltre che

in città, sono stati eseguite con l’impiego di numerose pattuglie impiegate nei principali centri della provincia, come Paternò, Acireale, Riposto e Caltagirone, ove le Fiamme Gialle.

Complessivamente sono stati controllate 40 attività commerciali e 44 persone nei luoghi dove più facilmente si vengono a formare pericolosi assembramenti. L’attività delle Fiamme gialle proseguirà nei prossimi giorni.

